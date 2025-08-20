В Польше грузовик протаранил пассажирский автобус, есть пострадавшие
Новости — Среда, 20 августа 2025, 10:14 —
В результате лобового столкновения грузовика и автобуса возле польского села Повеж была заблокирована скоростная трасса S7 Варшава-Гданьск.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVP Info.
Авария произошла в ночь со вторника на среду на дороге в направлении Варшавы.
Павел Кейзевич из полиции в Нидзице сообщил, что у грузовика, ехавшего в направлении Гданьска, вероятнее всего, лопнула шина. Водитель не справился с управлением, пробил барьер, разделяющий проезжую часть, и столкнулся лоб в лоб с автобусом. От удара автобус, в котором находились семь пассажиров, перевернулся на бок.
Сначала полиция сообщила, что в аварии пострадали два человека: водитель грузовика и водитель автобуса. Позже появилась информация, что пятеро пассажиров автобуса также были доставлены в больницы.
Представитель Варминско-Мазурской пожарной охраны Гжегож Ружанский сообщил, что среди пострадавших есть 9-летний ребенок.
На место аварии было направлено двенадцать пожарных подразделений из Нидзицкого и Дзялдувского районов, а также из Млавы. После столкновения кабина грузовика, перевозившего зерно, была охвачена огнем.
Дорога S7 в направлении Варшавы была заблокирована, введен объезд от развязки Повеж до развязки Наперки. Трудности могут длиться несколько часов.
