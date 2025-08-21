Венс: Европа должна взять "львиную долю" расходов на гарантии безопасности для Украины

Вице-президент США Джей Ди Венс считает, что европейские страны должны взять на себя основные финансовые обязательства в будущем соглашении о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом он заявил в интервью американским СМИ, его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Венс заявил, что европейские страны должны будут взять на себя "львиную долю" расходов на гарантии безопасности для Украины.

"Я не думаю, что мы должны нести это бремя. Президент, безусловно, ожидает, что Европа будет играть ведущую роль в этом вопросе", – сказал он.

Вице-президент США объяснил такую риторику тем, что это европейский континент и европейская безопасность.

"Президент четко дал понять, что они должны активизироваться в этом вопросе", – добавил он.

Лидеры государств "коалиции решительных" на встрече во вторник, 19 августа, договорились в ближайшее время провести переговоры с США о "надежных гарантиях безопасности" для Украины.

А утром в среду, 20 августа, в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Североатлантического совета на уровне послов государств-членов НАТО, в ходе которого обсуждались результаты переговоров в Вашингтоне и процессы по подготовке гарантий безопасности для Украины.

Встреча проводилась в рамках подготовки к круглого стола с участием военного руководства государств НАТО (начальники генеральных штабов), который состоялся позже в тот же день.

