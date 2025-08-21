В Венгрии насмешливо ответили на критику Туском Будапешта как места саммита Путин-Зеленский

Появился ответ Венгрии на публикацию премьера Польши Дональда Туска в среду, в которой он раскритиковал идею проведения встречи по прекращению войны в Украине в Будапеште.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Польский премьер-министр выразил убеждение, что эта идея – не из лучших, поскольку судьба Украины уже однажды решалась, но неудачно, именно в венгерской столице.

На пост главы польского правительства отреагировал Балаж Орбан, глава политического кабинета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Дональд Туск, похоже, расстроен тем, что его не пригласили на переговоры в Вашингтон. В своем разочаровании он нападает на страну, с которой Польшу связывает давняя дружба – именно в тот день, когда мы, венгры, празднуем основание нашего государства. Что бы подумали о таком поведении его польские предки?" – риторически спросил венгерский политик в Х.

СМИ ранее писали, что в США рассматривают Венгрию как возможное место проведения саммита Зеленского и Путина, однако Туск считает, что проведение переговоров в столице Венгрии, где в 1994 году был подписан Будапештский меморандум, будет исторической иронией.

Другие СМИ писали, что хозяин Кремля предложил встретиться с президентом Украины в Москве, на что тот ответил отказом.

А председатель крупнейшей оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петер Мадяр обратился к Виктору Орбану с призывом организовать встречу лидеров Украины и России в Будапеште.