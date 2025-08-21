Президент Чехії вважає, що країна має бути частиною можливої миротворчої місії в Україні

Якщо миротворчі війська будуть розгорнуті в Україні, Чехія може і повинна взяти в них участь, тому що вона підтримувала Україну з самого початку і є активним гравцем у мирному процесі.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю ČTK, передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

За його словами, конкретна участь Чехії буде залежати від форми мирних домовленостей.

"Існує також ідея, що вздовж лінії зіткнення буде створена певна демілітаризована зона, про що б не було домовлено. Така зона підлягала б не тільки технічному, але й фізичному спостереженню. Можливо, там будуть розміщені міжнародні сили", – сказав президент.

"Я не можу уявити, яким буде результат, тому що до недавнього часу російська сторона відмовлялася розміщувати будь-які іноземні війська на території України. А зараз може відбутися певна зміна позиції", – зазначив Павел.

Міністр оборони Яна Чернохова заявила у вівторок газеті Seznam Zprávy, що нічого подібного наразі не обговорюється для Чеської Республіки. За її словами, якби чеські солдати діяли в Україні після припинення вогню, це могло б бути схоже на те, що сталося після військового конфлікту в колишній Югославії. За її словами, чеські війська не були б на лінії зіткнення.

На думку Павела, позитивним є те, що розпочався процес, скоординований між США, Європою та Україною. Однак він вважає, що Україні доведеться піти на тимчасові територіальні поступки.

"Я навмисно кажу "тимчасово", тому що будь-яка угода, яка буде досягнута, не повинна підтверджувати де-юре територіальні надбання Росії. Це заперечувало б принцип територіальної цілісності, який є частиною Статуту ООН і міжнародного права", – зазначив Павел.

"Це більш-менш визнання реальності, що Росія міцно контролює деякі регіони. Якщо їх визнати тимчасово окупованими, то ми повинні їх так і називати. А не як російські території", – додав він.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ в Україну в рамках мирної угоди, причому близько 10 країн готові надати своїх військових.

Як повідомлялося, глава британських збройних сил повідомить своїм американським колегам, що Велика Британія готова відправити війська для захисту неба і моря України, але не на лінію зіткнення з Росією.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас наголосила, що тільки надійні гарантії безпеки України забезпечать стримування Росії від потенційного нападу в майбутньому.