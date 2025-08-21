Президент Чехии считает, что страна должна быть частью возможной миротворческой миссии в Украине

Если миротворческие войска будут развернуты в Украине, Чехия может и должна принять в них участие, потому что она поддерживала Украину с самого начала и является активным игроком в мирном процессе.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью ČTK, передает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

По его словам, конкретное участие Чехии будет зависеть от формы мирных договоренностей.

"Есть также идея, что вдоль линии соприкосновения будет создана определенная демилитаризованная зона, о чем бы ни договорились. Такая зона подлежала бы не только техническому, но и физическому наблюдению. Возможно, там будут размещены международные силы", – сказал президент.

"Я не могу представить, каким будет результат, потому что до недавнего времени российская сторона отказывалась размещать любые иностранные войска на территории Украины. А сейчас может произойти определенное изменение позиции", – отметил Павел.

Министр обороны Яна Чернохова заявила во вторник газете Seznam Zprávy, что ничего подобного пока не обсуждается для Чешской Республики. По ее словам, если бы чешские солдаты действовали в Украине после прекращения огня, это могло бы быть похоже на то, что произошло после военного конфликта в бывшей Югославии. По ее словам, чешские войска не были бы на линии соприкосновения.

По мнению Павела, положительным является то, что начался процесс, скоординированный между США, Европой и Украиной. Однако он считает, что Украине придется пойти на временные территориальные уступки.

"Я намеренно говорю "временно", потому что любое соглашение, которое будет достигнуто, не должно подтверждать де-юре территориальные достояния России. Это отрицало бы принцип территориальной целостности, который является частью Устава ООН и международного права", – отметил Павел.

"Это более или менее признание реальности, что Россия прочно контролирует некоторые регионы. Если их признать временно оккупированными, то мы должны их так и называть. А не как российские территории", – добавил он.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Как сообщалось, глава британских вооруженных сил сообщит своим американским коллегам, что Великобритания готова отправить войска для защиты неба и моря Украины, но не на линию соприкосновения с Россией.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас подчеркнула, что только надежные гарантии безопасности Украины обеспечат сдерживание России от потенциального нападения в будущем.