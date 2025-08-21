ЗМІ: порти Туреччини вимагають листи-заяви про непов’язаність суден з Ізраїлем

Туреччина почала неофіційно вимагати від суднових агентів листи-заяви про те, що їхні судна не пов'язані з Ізраїлем і не перевозять військові або небезпечні вантажі, призначені для цієї країни.

Про це агентству Reuters повідомили двоє співрозмовників у сфері судноплавства, передає "Європейська правда".

Співрозмовники агентства стверджують, що турецькі порти почали неофіційно вимагати від суднових агентів листи-заяви про те, що судна не пов'язані з Ізраїлем і не перевозять військові або небезпечні вантажі, призначені для цієї країни.

За їхніми словами, адміністрація порту усно доручила портовим агентам надати письмові гарантії, додавши, що офіційного циркуляра з цього питання не було. Ця інструкція поширюється на всі порти Туреччини.

У гарантійному листі має бути зазначено, що власники, менеджери та оператори суден не мають жодних зв'язків з Ізраїлем і що на борту судна немає певних видів вантажів, зокрема вибухових речовин, радіоактивних матеріалів або військового обладнання, які прямують до Ізраїлю, зазначив один зі співрозмовників.

Нещодавно у найбільшому порту Греції поліція захищала територію навколо ізраїльського круїзного лайнера, щоб не допустити до судна кілька сотень протестувальників, яких підтримують профспілки.

Як відомо, на тлі загострення гуманітарної кризи у секторі Гази лунає дедалі гучніша критика уряду Беньяміна Нетаньягу з боку європейських лідерів. Підтримка та симпатія до Ізраїлю у суспільствах держав Західної Європи досягли найнижчого рівня за багато років опитувань.

Нещодавно президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж визнає Палестину у вересні на Генасамблеї ООН. Попри різку критику з боку США, Франція отримала помітну підтримку. До кола прихильників визнання Палестинської держави увійшли кілька європейських країн, а також Канада, Австралія та Нова Зеландія, які спільною заявою закликали міжнародну спільноту наслідувати цей крок.

Детальніше про ці події читайте у статті "ЄвроПравди": Ізраїль під захистом Орбана. Як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі.