СМИ: порты Турции требуют письма-заявления о несвязанности судов с Израилем

Турция начала неофициально требовать от судовых агентов письма-заявления о том, что их суда не связаны с Израилем и не перевозят военные или опасные грузы, предназначенные для этой страны.

Об этом агентству Reuters сообщили двое собеседников в сфере судоходства, передает "Европейская правда".

Собеседники агентства утверждают, что турецкие порты начали неофициально требовать от судовых агентов письма-заявления о том, что суда не связаны с Израилем и не перевозят военные или опасные грузы, предназначенные для этой страны.

По их словам, администрация порта устно поручила портовым агентам предоставить письменные гарантии, добавив, что официального циркуляра по этому вопросу не было. Эта инструкция распространяется на все порты Турции.

В гарантийном письме должно быть указано, что владельцы, менеджеры и операторы судов не имеют никаких связей с Израилем и что на борту судна нет определенных видов грузов, в частности взрывчатых веществ, радиоактивных материалов или военного оборудования, которые направляются в Израиль, отметил один из собеседников.

Недавно в крупнейшем порту Греции полиция защищала территорию вокруг израильского круизного лайнера, чтобы не допустить к судну несколько сотен протестующих, которых поддерживают профсоюзы.

Как известно, на фоне обострения гуманитарного кризиса в секторе Газы звучит все более громкая критика правительства Биньямина Нетаньяху со стороны европейских лидеров. Поддержка и симпатия к Израилю в обществах государств Западной Европы достигли самого низкого уровня за многие годы опросов.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж признает Палестину в сентябре на Генассамблее ООН. Несмотря на резкую критику со стороны США, Франция получила заметную поддержку. В круг сторонников признания Палестинского государства вошли несколько европейских стран, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия, которые совместным заявлением призвали международное сообщество последовать этому шагу.

