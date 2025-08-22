Президент Сербії закликав до діалогу на тлі радикалізації антиурядових протестів

Президент Сербії Александар Вучич у п’ятницю закликав до діалогу з антиурядовими протестувальниками після понад дев’яти місяців демонстрацій у балканській країні, що кинули виклик його владі.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У телевізійному зверненні Вучич заявив, що готовий говорити з представниками студентів та інших протестувальників, зокрема й у форматі теледебатів.

"Я пропоную… дискусію і дебати на всіх наших телеканалах, на всіх наших (інтернет) порталах із легітимними представниками, тобто тими, кого вони оберуть", – сказав Вучич.

"Я хочу, щоб ми зіткнулися з різними баченнями… щоб вирішити це через діалог і розмову… без конфлікту, без насильства. Щоб відбудувати країну, повернути її на шлях, на якому вона була дев’ять місяців тому", – зазначив Вучич.

Саво Манойлович, лідер центристської опозиційної партії "Kreni-Promeni", відкинув можливість переговорів.

"Президент, який вдається до насильства, – не та людина, з якою можна дискутувати про політичні питання. Це… корумпований уряд, який топче… демократію та права людини", – заявив Манойлович.

Протести по всій Сербії тривають уже кілька місяців і були спричинені загибеллю 16 людей у листопаді минулого року, коли обвалився навіс на відремонтованому залізничному вокзалі в Новому Саді. Протестувальники покладають провину за трагедію на корупцію та вимагають проведення дострокових виборів у сподіванні усунути від влади Вучича.

Вони також звинувачують уряд у застосуванні насильства проти політичних опонентів і придушенні свободи ЗМІ. Уряд відкидає всі ці звинувачення.

Демонстрації залишалися переважно мирними до початку цього місяця, коли під час сутичок було поранено десятки поліцейських і цивільних та затримано сотні людей.

Другий і останній п’ятирічний президентський термін Вучича закінчується у 2027 році, коли мають відбутися й парламентські вибори.

Представники студентів заявили, що готові до дебатів із Вучичем лише під час виборчої кампанії.

