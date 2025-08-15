У ЄС занепокоєні повідомленнями про насильство під час протестів у Сербії

Комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос заявила про глибоке занепокоєння повідомленнями щодо насильства під час нещодавніх протестів у Сербії.

Про це вона написала у соцмережі Х у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Вона наголосила, що рух країни до Євросоюзу передбачає забезпечення права громадян вільно висловлювати свої погляди, а також гарантії безпечної роботи журналістів без залякувань і нападів.

"Повідомлення про насильство під час нещодавніх протестів у Сербії викликають глибоке занепокоєння. Просування на шляху до ЄС вимагає, щоб громадяни могли вільно висловлювати свої думки, а журналісти могли працювати без залякувань та нападів", – написала єврокомісарка.

Нагадаємо, напередодні антиурядові протестувальники розгромили офіси керівної Сербської прогресивної партії (SNS) в північному місті Новий Сад і зіткнулися з поліцією і прихильниками SNS в столиці Белграді.

Поліція в повному спорядженні атакувала антиурядових протестувальників і застосувала сльозогінний газ.

Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич звинуватив протестувальників у нападі на поліцію в Новому Саді та Белграді, а також у містах Панчево і Сабач.

Раніше в четвер Дачич заявив, що 27 поліцейських і близько 80 цивільних осіб отримали поранення під час сутичок із протистувальниками у середу, а 47 осіб були затримані.

У Сербії з листопада минулого року тривають акції протесту, що були спровоковані катастрофою на залізничному вокзалі в місті Новий Сад.

Протестувальники вимагали оголосити дострокові вибори та демонтувати проурядове наметове містечко в центрі Белграда поблизу будівлі парламенту. Влада ці вимоги відкинула, а Вучич дав зрозуміти, що подальші акції протесту будуть придушуватись.