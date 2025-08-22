Президент Сербии призвал к диалогу на фоне радикализации антиправительственных протестов

Президент Сербии Александар Вучич в пятницу призвал к диалогу с антиправительственными протестующими после более девяти месяцев демонстраций в балканской стране, бросивших вызов его власти.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В телевизионном обращении Вучич заявил, что готов говорить с представителями студентов и других протестующих, в том числе и в формате теледебатов.

"Я предлагаю... дискуссию и дебаты на всех наших телеканалах, на всех наших (интернет) порталах с легитимными представителями, то есть теми, кого они выберут", – сказал Вучич.

"Я хочу, чтобы мы столкнулись с разными видениями... чтобы решить это через диалог и разговор... без конфликта, без насилия. Чтобы восстановить страну, вернуть ее на путь, на котором она была девять месяцев назад", – отметил Вучич.

Саво Манойлович, лидер центристской оппозиционной партии "Kreni-Promeni", отверг возможность переговоров.

"Президент, который прибегает к насилию, – не тот человек, с которым можно дискутировать о политических вопросах. Это... коррумпированное правительство, которое топчет... демократию и права человека", – заявил Манойлович.

Протесты по всей Сербии продолжаются уже несколько месяцев и были вызваны гибелью 16 человек в ноябре прошлого года, когда обрушился навес на отремонтированном железнодорожном вокзале в Новом Саде. Протестующие возлагают вину за трагедию на коррупцию и требуют проведения досрочных выборов в надежде отстранить от власти Вучича.

Они также обвиняют правительство в применении насилия против политических оппонентов и подавлении свободы СМИ. Правительство отвергает все эти обвинения.

Демонстрации оставались преимущественно мирными до начала этого месяца, когда в ходе столкновений были ранены десятки полицейских и гражданских лиц и задержаны сотни людей.

Второй и последний пятилетний президентский срок Вучича истекает в 2027 году, когда должны состояться и парламентские выборы.

Представители студентов заявили, что готовы к дебатам с Вучичем только во время избирательной кампании.

