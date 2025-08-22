Эстония готова отправить в Украину роту военных

Эстония готова принять участие в будущей миротворческой операции в Украине силами до одной роты.

Об этом в пятницу заявил эстонский премьер-министр Кристин Михал, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во время встречи с главой финского правительства Петтери Орпо в Таллинне Михал подтвердил, что Эстония готова внести вклад в будущие "силы сдерживания" в Украине численностью до роты.

Он не уточнил, сколько именно военных имеет в виду.

"Предпосылкой справедливого и устойчивого мира являются сильные гарантии безопасности для Украины, чтобы Россия даже не думала о повторении агрессии. Теперь мы ждем, что и другие страны внесут свой вклад", – цитирует Михала пресс-служба эстонского правительства.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения, причем около 10 стран готовы предоставить своих военных.

Председатель профсоюза Бундесвера Андре Вюстнер считает, что для эффективной миротворческой миссии в Украине будет необходимо размещение десятков тысяч военных на длительный срок.