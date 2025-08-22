Орбан під час відпустки у Хорватії зустрівся з проросійським президентом Мілановичем

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який перебуває у відпустці в Хорватії, провів там неофіційну зустріч з проросійським президентом цієї країни Зораном Мілановичем.

Про це повідомило угорське видання Telex та хорватське Index, пише "Європейська правда".

Зустріч не була офіційною і про неї не було заздалегідь оголошено на сайті адміністрації президента Хорватії.

У відповідь на запити преси в офісі хорватського президента заявили: "Обов’язком президента є, хоча він і не має виконавчої влади, вести переговори з найвищими посадовцями інших країн".

"Хорватія та Угорщина – сусідні та дружні країни, їх пов’язує давня історія, а політичні відносини між двома країнами безперервно підтримуються та розвиваються, незважаючи на деякі відкриті питання. Міланович та Орбан обмінялися думками та позиціями щодо актуальних світових питань під час зустрічі", – додали в офісі президента Хорватії.

Видання Index нагадує, що двоє державних діячів вже зустрічалися один раз на хорватському архіпелазі, у 2022 році на Паклінських островах. Ця зустріч відбулася через кілька місяців після того, як Орбан заявив, що Хорватія забрала в Угорщини море.

Про те, що Орбан перебуває у відпустці у Хорватії, стало відомо з фото читача видання Telex, який сфотографував угорського прем’єра на яхті.

Яхтинг Орбана вартий уваги, оскільки він разюче контрастує з тим, що він говорив про себе десятиліттями. З початку своєї політичної кар'єри він ретельно уникав предметів розкоші, показного способу життя, подав декларацію про активи майже без повідомлень. А ще Віктор Орбан любить називати себе сільським хлопцем.

Зазначимо, у минулому президент Хорватії жорстко розкритикував Орбана за територіальні претензії.