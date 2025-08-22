Орбан во время отпуска в Хорватии встретился с пророссийским президентом Милановичем

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который находится в отпуске в Хорватии, провел там неофициальную встречу с пророссийским президентом этой страны Зораном Милановичем.

Об этом сообщили венгерское издание Telex и хорватское Index, пишет "Европейская правда".

Встреча не была официальной и о ней не было заранее объявлено на сайте администрации президента Хорватии.

В ответ на запросы прессы в офисе хорватского президента заявили: "Обязанностью президента является, хотя он и не имеет исполнительной власти, вести переговоры с высшими должностными лицами других стран".

"Хорватия и Венгрия – соседние и дружественные страны, их связывает давняя история, а политические отношения между двумя странами непрерывно поддерживаются и развиваются, несмотря на некоторые открытые вопросы. Миланович и Орбан обменялись мнениями и позициями по актуальным мировым вопросам во время встречи", – добавили в офисе президента Хорватии.

Издание Index напоминает, что два государственных деятеля уже встречались один раз на хорватском архипелаге, в 2022 году на Паклинских островах. Эта встреча состоялась через несколько месяцев после того, как Орбан заявил, что Хорватия отобрала у Венгрии море.

О том, что Орбан находится в отпуске в Хорватии, стало известно из фото читателя издания Telex, который сфотографировал венгерского премьера на яхте.

Яхтинг Орбана заслуживает внимания, поскольку он разительно контрастирует с тем, что он говорил о себе десятилетиями. С начала своей политической карьеры он тщательно избегал предметов роскоши, показного образа жизни, подал декларацию об активах почти без сообщений. А еще Виктор Орбан любит называть себя деревенским парнем.

Отметим, в прошлом президент Хорватии жестко раскритиковал Орбана за территориальные претензии.