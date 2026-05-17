У найбільш густонаселеному регіоні Іспанії проходять місцеві вибори

В Андалусії, найбільш густонаселеному регіоні Іспанії, у неділю відбудуться вибори, і, судячи з опитувань, Народна партія, яка вже керує регіоном, збереже свою більшість.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Близько 6,8 мільйона виборців вирішать, чи зможе президент регіону Хуанма Морено забезпечити собі третій термін.

Опитування вказують на перемогу Народної партії, хоча Морено може не набрати абсолютної більшості в парламенті, що складається зі 109 місць, і йому знадобиться підтримка ультраправої партії Vox, популярність якої в цілому продовжує зростати.

Головною суперницею Морено є Марія Хесус Монтеро, яка донедавна обіймала посади віцепрем’єр-міністра та міністра фінансів в уряді прем’єр-міністра Педро Санчеса.

Поразка Монтеро, яка також є другою особою в Соціалістичній партії (PSOE) на національному рівні, може розглядатися як невдача для Санчеса в регіоні, що давно вважається оплотом соціалістів і має ключове значення для його перспектив переобрання у 2027 році.

Опитування вказують на слабкі результати, які можуть бути нижчими за приблизно 30 місць, здобутих PSOE у 2022 році, що є історичним мінімумом. Партія керувала Андалусією протягом 36 років до 2018 року, і цей регіон традиційно відігравав вирішальну роль у приході до влади соціалістичних урядів у Мадриді.

Гірший результат може викликати занепокоєння напередодні 2027 року, хоча тенденції голосування можуть змінюватися. На регіональних виборах 2022 року PSOE набрала близько 24%, порівняно з 33% на загальних виборах 2023 року.

PSOE відставала на останніх регіональних виборах в Естремадурі, Арагоні та Кастилії-і-Леоні.

Санчес заявив, що має намір допрацювати термін незалежно від результату в Андалусії. Після цього голосування Іспанія стикається з майже річним періодом без запланованих виборів.

