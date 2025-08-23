Чехія приєдналась до засудження планів Ізраїлю з побудови суперечливого поселення

До спільної заяви понад двох десятків країн, які вважають план будівництва нових єврейських поселень на окупованому Ізраїлем Західному березі Йордану порушенням міжнародного права, приєдналася Чехія.

Про це чеське Міністерство закордонних справ повідомило в коментарі ČTK, пише "Європейська правда".

Чехія разом із 26 європейськими країнами рішуче засудила рішення Ізраїлю про затвердження планів будівництва поселень у районі Е1 на сході Єрусалиму як порушення міжнародного права.

"Односторонні дії ізраїльського уряду підривають наше спільне прагнення до безпеки та процвітання на Близькому Сході. Ізраїльський уряд повинен припинити будівництво поселень", – ідеться в заяві.

Проєкт будівництва поселення E1 передбачає розділення Західного берега річки Йордан і відріже його від Східного Єрусалима.

Ізраїль заморожував проєкт у 2012 та 2020 роках через заперечення США, європейських союзників та інших держав. У середині серпня Ізраїль оголосив про його відновлення на тлі все більшої кількості держав, охочих визнати Палестину.

Цей крок раніше розкритикували в Німеччині та Італії, а Велика Британія викликала посла Ізраїлю.

Читайте також: Ізраїль під захистом Орбана. Як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі.