Чехия присоединилась к осуждению планов Израиля по строительству спорного поселения

К совместному заявлению более двух десятков стран, которые считают план строительства новых еврейских поселений на оккупированном Израилем Западном берегу Иордана нарушением международного права, присоединилась Чехия.

Об этом чешское Министерство иностранных дел сообщило в комментарии ČTK, пишет "Европейская правда".

Чехия вместе с 26 европейскими странами решительно осудила решение Израиля об утверждении планов строительства поселений в районе Е1 на востоке Иерусалима как нарушение международного права.

"Односторонние действия израильского правительства подрывают наше общее стремление к безопасности и процветанию на Ближнем Востоке. Израильское правительство должно прекратить строительство поселений", – говорится в заявлении.

Проект строительства поселения E1 предусматривает разделение Западного берега реки Иордан и отрежет его от Восточного Иерусалима.

Израиль замораживал проект в 2012 и 2020 годах из-за возражений США, европейских союзников и других государств. В середине августа Израиль объявил о его возобновлении на фоне все большего числа государств, желающих признать Палестину.

Этот шаг ранее раскритиковали в Германии и Италии, а Великобритания вызвала посла Израиля.

