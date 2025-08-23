Орбан полетів до Хорватії на приватному літаку близької соратниці

Угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана помітили під час посадки на борт приватного літака, який належить зокрема Марії Шмідт – одній з найбагатших людей в Угорщині, яку називали одним з ідеологів партії Орбана "Фідес".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розслідуванні угорського порталу Átlátszó.

Журналіст Átlátszó сфотографував Орбана та його радників, коли вони сідали в аеропорту Будапешта на приватний літак PC‑12 NGX. За реєстраційними номерами вдалось встановити, що літак належить компанії Марії Шмідт та двох її дітей.

Фото: Átlátszó

З дописів у соцмережах Орбана та його соратників відомо, що той вирушив до Хорватії у відпустку, де навіть провів зустріч із проросійським президентом країни Зораном Мілановичем.

Угорський премʼєр-міністр публічно не коментував використання приватного транспорту для поїздки в особистих справах. Незрозуміло, чи заплатив він за це, чи це була безкоштовна послуга.

У випадку Шмідт ситуація ускладнюється тим, що вона отримувала мільярдні підряди з державного бюджету Угорщини та є соратницею Орбана.

Átlátszó також знайшло непрямі докази того, що Орбан і раніше користувався літаком Шмідт.

Приміром, геолокаційні дані свідчать, що наприкінці липня 2024 року літак здійснив незвичний рейс до хорватського острова Брач (хоча зазвичай літає до Рієки, де розташована дача Шмідтів). У цей же період премʼєр Угорщини не проводив офіційних зустрічей, тож теоретично міг бути на тому рейсі. Зрештою, на Брач літак з премʼєром Угорщини полетів і 21 серпня, коли журналісти зафіксували його виліт.

Скриншот: Átlátszó

У Átlátszó нагадують, що це не перший приклад здійснення Віктором Орбаном приватних поїздок, про які угорський уряд воліє не звітувати.

У 2023 році угорський депутат Акош Годгазі звинуватив Орбана у використанні літака Сил оборони Угорщини, щоб відвідати Італію із сім’єю.

Питання викликали й відпустки угорського премʼєра, про які він публічно не звітував – зокрема його візит до Індії на початку року.