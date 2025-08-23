Орбан улетел в Хорватию на частном самолете близкой соратницы

Венгерского премьер-министра Виктора Орбана заметили во время посадки на борт частного самолета, который принадлежит, в частности, Марии Шмидт – одной из самых богатых людей в Венгрии, которую называли одним из идеологов партии Орбана "Фидес".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в расследовании венгерского портала Átlátszó.

Журналист Átlátszó сфотографировал Орбана и его советников, когда они садились в аэропорту Будапешта на частный самолет PC‑12 NGX. По регистрационным номерам удалось установить, что самолет принадлежит компании Марии Шмидт и двух ее детей.

Фото: Átlátszó

Из постов в соцсетях Орбана и его соратников известно, что тот отправился в Хорватию в отпуск, где даже провел встречу с пророссийским президентом страны Зораном Милановичем.

Венгерский премьер-министр публично не комментировал использование частного транспорта для поездки в личных делах. Неясно, заплатил ли он за это или это была бесплатная услуга.

В случае Шмидт ситуация осложняется тем, что она получала миллиардные подряды из государственного бюджета Венгрии и является соратницей Орбана.

Átlátszó также нашло косвенные доказательства того, что Орбан и раньше пользовался самолетом Шмидт.

Например, геолокационные данные свидетельствуют, что в конце июля 2024 года самолет совершил необычный рейс на хорватский остров Брач (хотя обычно летает в Риеку, где находится дача Шмидтов). В этот же период премьер Венгрии не проводил официальных встреч, поэтому теоретически мог быть на том рейсе. В конце концов, на Брач самолет с премьером Венгрии полетел и 21 августа, когда журналисты зафиксировали его вылет.

Скриншот: Átlátszó

В Átlátszó напоминают, что это не первый пример частных поездок Виктора Орбана, о которых венгерское правительство предпочитает не сообщать.

В 2023 году венгерский депутат Акош Годгази обвинил Орбана в использовании самолета Сил обороны Венгрии, чтобы посетить Италию с семьей.

Вопросы вызвали и отпуска венгерского премьера, о которых он публично не отчитывался – в частности, его визит в Индию в начале года.