"Кремль не сможет нас разделить": молдавский министр поздравил с Днем независимости на украинском языке

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой поздравил Украину с Днем независимости в воскресенье, 24 августа, на украинском языке.

Соответствующее видео он опубликовал у себя в Facebook, пишет "Европейская правда".

От имени Министерства иностранных дел Молдовы Попшой обратился к украинцам в День независимости. Глава МИД страны выступил с длительной речью на украинском языке, которая длилась более двух минут.

"Сегодня мы празднуем вашу несокрушимую волю, безграничное мужество и непоколебимую любовь к свободе, которые сияют, как маяк в самые темные времена. Этот день – не просто дата, это гимн вашей души, которая не покорилась перед лицом агрессии несправедливости", – заявил он.

Попшой подчеркнул, что Молдова "открыла свои объятия" для тысяч украинцев, которые, спасаясь от войны, нашли в стране временный приют.

"Мы гордимся тем, что украинская община, которая веками жила бок о бок с молдаванами, обогащает нашу землю своей культурой, теплом, братской любовью. Кремль со своей ненавистью и ложью никогда не разрушит этих священных связей, которые объединяют наши сердца. Мы – одна семья. И вместе мы сильнее любой попытки разделить нас", – заверил он.

Молдавский дипломат подчеркнул, что его страна стоит рядом с Украиной не только как сосед, но и как верный друг.

"Мы мечтаем о дне, когда мир вернется на ваши земли. Когда дети снова будут смеяться без страха, а семьи соберутся за одним столом. Мы верим в общее европейское будущее, где Украина и Молдова вместе будут строить мир, основанный на свободе, справедливости и любви к ближнему", – добавил он.

Отметим, что Попшой действительно владеет украинским языком, выучил его в детстве, в том числе по трансляции украинских телеканалов. Об этом он рассказал "Европейской правде" в интервью после своего назначения на должность министра.

Как писали, от имени американского народа американский президент Дональд Трамп выразил свои поздравления и самые искренние пожелания президенту Владимиру Зеленскому и "мужественному народу Украины по случаю 34-й годовщины независимости".

Здания Европейского совета, Европейской комиссии и Европейского парламента подсветили цветами национального флага Украины в знак поддержки украинского народа.

А здание латвийского Министерства иностранных дел также украсили украинскими флагами и подсветили в сине-желтые цвета по случаю государственных праздников в Украине.