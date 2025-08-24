Мерц оценил прогресс в мирном урегулировании российско-украинской войны в 2%

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что дипломатические усилия по прекращению войны РФ в Украине все еще сталкиваются со значительными трудностями.

Его слова цитирует Die Presse, пишет "Европейская правда".

Мерц считает, что дипломатические усилия по прекращению российско-украинской войны в Украине все еще сталкиваются с серьезными вызовами.

Немецкий канцлер заявил, что его страна и Европейский Союз еще не приложили "больших дипломатических усилий, чем за последние три недели" в войне в Украине.

"Пожалуйста, пусть сегодня никто не говорит, что мы обсуждаем только поставки оружия", – подчеркнул он.

Однако Мерц также предупредил, что для достижения мира в Украине необходима долгосрочная приверженность. Учитывая заявления главы Кремля Владимира Путина, Мерц сказал, что "всем должно быть понятно", насколько „сложной" эта задача будет оставаться в течение недель или даже месяцев.

"Мы сделали первые шаги. Но позвольте мне выразиться так: мы на десятикилометровой дистанции и, возможно, пробежали первые 200 метров. В любом случае, мы движемся в правильном направлении", – подытожил он.

Как известно, Мерц принимал участие в переговорах в многостороннем формате между лидерами Украины, США, Еврокомиссии, НАТО и ряда европейских государств на прошлой неделе. Переговоры прерывались, чтобы Трамп позвонил Путину.

Позже Мерц заявил, что президент Владимир Зеленский и глава Кремля могут встретиться в течение ближайших двух недель.

Также стоит отметить, что большинство граждан Германии считают, что их канцлер не может существенно повлиять на президента США в вопросах, связанных с войной в Украине.