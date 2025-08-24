Міністр оборони Латвії зустрівся зі Шмигалем у Києві

До Києва прибув міністр оборони Латвії Андріс Спрудс – він зустрівся вже зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем.

Про це стало відомо із соцмереж Шмигаля, передає "Європейська правда".

У неділю, 24 серпня, Шмигаль провів зустріч із міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом.

"Подякував за візит в Україну в ці важливі святкові дні. Ми високо цінуємо всю допомогу, яку Латвія надала нам від початку повномасштабної війни", – зазначив він.

Зокрема Шмигаль наголосив, що важливим для України є останнє рішення Уряду Латвії про виділення 2 млн євро на закупівлю зброї в межах PURL (Priority Ukraine Requirements Lis).

Міністри обговорили плани оборонної співпраці на коротку і довгострокову перспективи.

"Серед наших пріоритетів – активізація спільного виробництва як в Україні, так і в Латвії. Обговорили також продовження участі латвійських партнерів у програмі тренування українських військових", – додав Шмигаль.

Нагадаємо, США і НАТО запустили новий механізм надання Україні американської зброї – Priority Ukraine Requirements List (PURL), який передбачає фінансування через внески інших членів Альянсу.

Нідерланди в межах PURL підготували пакет допомоги Україні на $500 млн, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

24 серпня писали, що Норвегія виділяє близько семи млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України.