Министр обороны Латвии встретился со Шмыгалем в Киеве

В Киев прибыл министр обороны Латвии Андрис Спрудс – он уже встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Об этом стало известно из соцсетей Шмыгаля, передает "Европейская правда".

В воскресенье, 24 августа, Шмыгаль провел встречу с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом.

"Поблагодарил за визит в Украину в эти важные праздничные дни. Мы высоко ценим всю помощь, которую Латвия оказала нам с начала полномасштабной войны", – отметил он.

В частности, Шмыгаль подчеркнул, что важным для Украины является последнее решение правительства Латвии о выделении 2 млн евро на закупку оружия в рамках PURL (Priority Ukraine Requirements Lis).

Министры обсудили планы оборонного сотрудничества на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

"Среди наших приоритетов – активизация совместного производства как в Украине, так и в Латвии. Обсудили также продолжение участия латвийских партнеров в программе тренировки украинских военных", – добавил Шмыгаль.

Напомним, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия – Priority Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает финансирование за счет взносов других членов Альянса.

Нидерланды в рамках PURL подготовили пакет помощи Украине на $500 млн, в который вошли комплектующие и ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot.

24 августа писали, что Норвегия выделяет около семи млрд крон (около $695,7 млн) на противовоздушную оборону для Украины.