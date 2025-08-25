Мерц каже, що Німеччині потрібні торгові партнери, які поділяють її погляди

Німеччина повинна дивитися далі за межі торговельної угоди між США та ЄС, яка передбачає 15% мита на європейські товари, шукаючи нових торговельних партнерів у найближчі роки.

Як пише "Європейська правда", про це заявив у неділю канцлер Фрідріх Мерц, його слова наводить агентство Reuters.

Під час Дня відкритих дверей уряду – заходу, де люди можуть відвідати берлінські інституції та взяти участь у дискусіях – канцлер коментував поточні торгові відносини зі США.

"Як ми маємо діяти у світовій торгівлі, якщо, наприклад, американці більше не готові грати за правилами Світової організації торгівлі?" – сказав Мерц.

"Ми повинні шукати партнерів у світі, які поділяють наші погляди", – додав глава уряду Німеччини, лідер консервативної партії ХДС.

Мерц зауважив, що нові можливості для торгівлі можуть відкритися у Південній Америці, Азії та Африці, і вони мають бути взаємовигідними. "Ми повинні послідовно йти цим шляхом", – наголосив він.

Нагадаємо, 28 липня була укладена рамкова торговельна угода між президентом США Дональдом Трампом та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Угода запроваджує болючі 15% мита на всі товари з ЄС до США – від автомобілів до вин. Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

Водночас німецька економіка скоротилася на 0,3% на тлі сповільнення експорту через тарифи США.

21 серпня стало відомо, що Європейському Союзу вдалося зафіксувати нульові тарифи з боку Сполучених Штатів на ряд товарів, таких як літаки та їхні частини й фармацевтичні генерики.