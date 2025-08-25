Мерц говорит, что Германии нужны торговые партнеры, разделяющие ее взгляды

Германия должна смотреть дальше за пределы торгового соглашения между США и ЕС, которое предусматривает 15% пошлины на европейские товары, ища новых торговых партнеров в ближайшие годы.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил в воскресенье канцлер Фридрих Мерц, его слова приводит агентство Reuters.

Во время Дня открытых дверей правительства – мероприятия, где люди могут посетить берлинские институты и принять участие в дискуссиях – канцлер комментировал текущие торговые отношения с США.

"Как мы должны действовать в мировой торговле, если, например, американцы больше не готовы играть по правилам Всемирной торговой организации?" – сказал Мерц.

"Мы должны искать партнеров в мире, которые разделяют наши взгляды", – добавил глава правительства Германии, лидер консервативной партии ХДС.

Мерц отметил, что новые возможности для торговли могут открыться в Южной Америке, Азии и Африке, и они должны быть взаимовыгодными. "Мы должны последовательно идти по этому пути", – подчеркнул он.

Напомним, 28 июля было заключено рамочное торговое соглашение между президентом США Дональдом Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Соглашение вводит болезненные 15-процентные пошлины на все товары из ЕС в США – от автомобилей до вин. Трамп похвалил договоренность как "самую большую сделку, которая когда-либо заключалась".

В то же время немецкая экономика сократилась на 0,3% на фоне замедления экспорта из-за тарифов США.

21 августа стало известно, что Европейскому Союзу удалось зафиксировать нулевые тарифы со стороны Соединенных Штатов на ряд товаров, таких как самолеты и их части и фармацевтические генерики.