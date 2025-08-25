Подавляющее большинство французов не хотят отмены государственных праздников

Во Франции опрос показал, что подавляющее большинство граждан не поддерживает идею премьер-министра Франсуа Байру об отмене двух государственных праздников для экономии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные опроса Odoxa, проведенного для Le Parisien.

По данным опроса, 84% опрошенных выступили против инициативы Байру, а лишь 16% поддержали ее.

В опросе приняли участие 1004 человека в возрасте от 18 лет. Его проводили с 20 по 21 августа 2025 года.

"Французы этого не хотят. Они ценят равновесие между личной и профессиональной жизнью, и эта мера воспринимается как насилие и вред", – считает глава компании Odoxa Гаэль Слиман.

В июле Байру, представляя меры экономии бюджета, предложил превратить Пасхальный понедельник и День Победы в Европе 8 мая в рабочие дни.

По его словам, отмена двух государственных праздников поможет сэкономить 4,2 миллиарда евро в бюджете на 2026 год.

Опрос, проведенный в прошлом месяце, также показал, что французы не поддерживают отмену праздников.

Ультраправая партия "Национальное объединение" раскритиковала предложение отменить два государственных праздника и пригрозила вотумом недоверия правительству Байру.

Премьер Франции пережил несколько вотумов недоверия, но его положение все равно неопределенное. Голосов ультраправых вместе с левой оппозицией достаточно, чтобы отправить его правительство в отставку.