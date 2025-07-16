Французи проти скасування двох свят для економії бюджету, як пропонує премʼєр

Більшість громадян Франції не підтримує пропозицію премʼєр-міністра Франсуа Байру скасувати два державні свята, що має принести додаткові доходи в бюджет на тлі значного дефіциту.

Про це свідчить опитування інституту Elabe для телеканалу BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

Байру у вівторок, презентуючи заходи економії бюджету, запропонував перетворити Поливаний понеділок і День Перемоги в Європі 8 травня на робочі дні.

В опитуванні Elabe 75% респондентів висловилися проти скасування двох державних свят, причому 54% – "категорично проти". Підтримують пропозицію Байру лише 24%.

Скасування двох святкових днів відкидають як працюючі у Франції (79%), так і пенсіонери (71%).

Деякі інші заходи економії бюджету французького премʼєра також викликали негативну оцінку (трохи більше 50%) – наприклад, податок у 2 євро на невеликі посилки і припинення 100-відсоткового відшкодування деяких ліків у разі тривалої хвороби.

Натомість деякі пропозиції Байру респонденти оцінили дуже добре: 90% підтримують посилення боротьби з податковим шахрайством, а 87% висловилися за скасування деяких податкових пільг найзаможніших підприємств.

Загалом 68% французів вважають пропозиції премʼєра Франції до бюджету несправедливим, 66% – неефективними для зменшення державного боргу, а 59% – непослідовними.

Нагадаємо, ультраправа партія "Національне обʼєднання" розкритикувала пропозицію скасувати два державні свята і пригрозила вотумом недовіри уряду Байру.

Премʼєр Франції пережив кілька вотумів недовіри, але його становище все одно непевне. Голосів ультраправих разом із лівою опозицією достатньо, аби відправити його уряд у відставку.