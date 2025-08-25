Зеленский рассчитывает на совместное с Норвегией производство ЗРК NASAMS в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что партнерство с Норвегией приведет к совместному производству в Украине зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой правительства Норвегии Йонасом Гаром Стёре в понедельник в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Зеленский поблагодарил Норвегию за решение выделить около $700 млн на системы ПВО для Украины.

"Вчера об этом было объявлено, и это ощутимо усилит защиту неба. Спасибо", – сказал президент.

Он уточнил, что речь идет о закупке систем, которые у Украины в дефиците.

"Системы этого типа уже спасли тысячи жизней наших людей и очень качественно сбивают российскую баллистику. Все партнеры знают наши потребности в противовоздушной обороне", – подчеркнул глава государства.

Он отдельно поблагодарил Норвегию за поставки зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

"Наши военные очень любят качество систем NASAMS, эти системы нам также существенно помогли, особенно зимой. И я уверен, что мы должны прийти к моменту, когда совместное производство NASAMS станет возможным и в Украине", – отметил президент.

Стёре сообщил, что Норвегия планирует выделить 85 млрд норвежских крон (более 7 млрд евро) на поддержку Украины в следующем году.

Также Норвегия совместно со Швецией и Данией выделят около 500 млн долларов на поставки Украине американского оружия по новому механизму PURL.