У Польщі розбився легкий літак: є загиблі

У Польщі двоє людей загинули внаслідок аварії легкого літака у понеділок, 25 серпня.

Про це повідомила радіостанція RMF24, пише "Європейська правда".

Легкий літак розбився у понеділок, 25 серпня, у польському селі Кшицько-Велике поблизу житлових будинків.

За попередніми даними, літак розбився на приватній території і спалахнув.

Двоє людей, які перебували на борту легкого літака, загинули.

Dostaliśmy materiał wideo, który przedstawia katastrofę awionetki w okolicach Leszna. Zbieramy informacje dotyczące tego zdarzenia. pic.twitter.com/YS69roTtXq – Remiza.pl (@remizacompl) August 25, 2025

Пожежники мали загасити вогонь і дістати жертв, які застрягли в кабіні.

На місці події працювали кілька підрозділів державної та добровільної пожежної служби. Справу тепер передано до поліції та прокуратури.

Фото: Х

Цього ж дня на британському острові Вайт розбився вертоліт, попередньо відомо про одного постраждалого.

Нещодавно у Польщі в районі міста Радом розбився цивільний гелікоптер, двоє людей опинились у лікарні.

У Британії в липні внаслідок падіння літака в аеропорту Саутенд загинули чотири людини.