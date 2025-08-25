У Польщі розбився легкий літак: є загиблі
Новини — Понеділок, 25 серпня 2025, 14:50 —
У Польщі двоє людей загинули внаслідок аварії легкого літака у понеділок, 25 серпня.
Про це повідомила радіостанція RMF24, пише "Європейська правда".
Легкий літак розбився у понеділок, 25 серпня, у польському селі Кшицько-Велике поблизу житлових будинків.
За попередніми даними, літак розбився на приватній території і спалахнув.
Двоє людей, які перебували на борту легкого літака, загинули.
Dostaliśmy materiał wideo, który przedstawia katastrofę awionetki w okolicach Leszna. Zbieramy informacje dotyczące tego zdarzenia. pic.twitter.com/YS69roTtXq– Remiza.pl (@remizacompl) August 25, 2025
Пожежники мали загасити вогонь і дістати жертв, які застрягли в кабіні.
На місці події працювали кілька підрозділів державної та добровільної пожежної служби. Справу тепер передано до поліції та прокуратури.
Цього ж дня на британському острові Вайт розбився вертоліт, попередньо відомо про одного постраждалого.
Нещодавно у Польщі в районі міста Радом розбився цивільний гелікоптер, двоє людей опинились у лікарні.
У Британії в липні внаслідок падіння літака в аеропорту Саутенд загинули чотири людини.