У Польщі розбився легкий літак: є загиблі

Фото, відео
Новини — Понеділок, 25 серпня 2025, 14:50 — Уляна Кричковська

У Польщі двоє людей загинули внаслідок аварії легкого літака у понеділок, 25 серпня.

Про це повідомила радіостанція RMF24, пише "Європейська правда".

Легкий літак розбився у понеділок, 25 серпня, у польському селі Кшицько-Велике поблизу житлових будинків. 

За попередніми даними, літак розбився на приватній території і спалахнув. 

Двоє людей, які перебували на борту легкого літака, загинули.

Пожежники мали загасити вогонь і дістати жертв, які застрягли в кабіні.

На місці події працювали кілька підрозділів державної та добровільної пожежної служби. Справу тепер передано до поліції та прокуратури.

Фото: Х
Фото: Х

Цього ж дня на британському острові Вайт розбився вертоліт, попередньо відомо про одного постраждалого.

Нещодавно у Польщі в районі міста Радом розбився цивільний гелікоптер, двоє людей опинились у лікарні.

У Британії в липні внаслідок падіння літака в аеропорту Саутенд загинули чотири людини.

Польща інциденти
