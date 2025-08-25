В Польше разбился легкий самолет: есть погибшие

В Польше два человека погибли в результате аварии легкого самолета в понедельник, 25 августа.

Об этом сообщила радиостанция RMF24, пишет "Европейская правда".

Легкий самолет разбился в понедельник, 25 августа, в польском селе Кшицько-Велике вблизи жилых домов.

Dostaliśmy materiał wideo, który przedstawia katastrofę awionetki w okolicach Leszna. Zbieramy informacje dotyczące tego zdarzenia. pic.twitter.com/YS69roTtXq – Remiza.pl (@remizacompl) August 25, 2025

По предварительным данным, самолет разбился на частной территории и загорелся.

Два человека, находившиеся на борту легкого самолета, погибли.

Пожарные должны были потушить огонь и достать жертв, застрявших в кабине.

На месте происшествия работали несколько подразделений государственной и добровольной пожарной службы. Дело теперь передано в полицию и прокуратуру.

Фото: Х

В этот же день на британском острове Уайт разбился вертолет, предварительно известно об одном пострадавшем.

Недавно в Польше в районе города Радом разбился гражданский вертолет, два человека оказались в больнице.

В Великобритании в июле в результате падения самолета в аэропорту Саутенд погибли четыре человека.