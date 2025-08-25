Віцепрем'єр Польщі: вето Навроцького позбавляє Україну Starlink

Польський віцепрем'єр Кшиштоф Гавковський розкритикував рішення президента Польщі Кароля Навроцького, який у понеділок, 25 серпня, вирішив накласти вето на закон, який стосується допомоги українцям, які втікають від війни.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Гавковський заявив, що "президентські вето б’ють навмання" після того, як Навроцький наклав вето на закон, який стосується допомоги українцям.

"Кароль Навроцький своєю ухвалою відключає інтернет Україні, адже де-факто це означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає воюючій Україні. Це також кінець підтримки для зберігання даних української адміністрації у безпечному місці", – акцентував польський віцепрем'єр.

Гавковський заявив, що не може уявити "кращого подарунку" для армії очільника Кремля Владіміра Путіна, ніж відключення України від інтернету.

"Пане президенте, Ви повинні припинити сліпо завдавати удари в бік уряду в ім’я політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, і водночас допомагаєте Росії", – підсумував польський віцепрем'єр.

Наразі Україна значно покладається на послуги супутникового звʼязку Starlink компанії Ілона Маска SpaceX.

На тлі невизначеності щодо майбутнього Starlink в Україні європейські держави обговорювали альтернативні варіанти її забезпечення супутниковим звʼязком.

У липні писали, що Данія через Європейське оборонне агентство надаватиме Україні послуги супутникового звʼязку, необхідні для оборонних дій.