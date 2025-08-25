Вице-премьер Польши: вето Навроцкого лишает Украину Starlink

Польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский раскритиковал решение президента Польши Кароля Навроцкого, который в понедельник, 25 августа, решил наложить вето на закон, касающийся помощи украинцам, которые бегут от войны.

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Гавковский заявил, что "президентские вето бьют наугад" после того, как Навроцкий наложил вето на закон, касающийся помощи украинцам.

"Кароль Навроцкий своим постановлением отключает интернет Украине, ведь де-факто это означает его решение относительно закона о помощи гражданам Украины. Это конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине. Это также конец поддержки для хранения данных украинской администрации в безопасном месте", – акцентировал польский вице-премьер.

Гавковский заявил, что не может представить "лучшего подарка" для армии главы Кремля Владимира Путина, чем отключение Украины от интернета.

"Господин президент, Вы должны прекратить слепо наносить удары в сторону правительства во имя политической борьбы. Вы вредите людям, которые борются за свою независимость, и одновременно помогаете России", – подытожил польский вице-премьер.

Сейчас Украина значительно полагается на услуги спутниковой связи Starlink компании Илона Маска SpaceX.

На фоне неопределенности относительно будущего Starlink в Украине европейские государства обсуждали альтернативные варианты ее обеспечения спутниковой связью.

В июле писали, что Дания через Европейское оборонное агентство будет предоставлять Украине услуги спутниковой связи, необходимые для оборонных действий.