TikTok посилить протидію фейкам перед виборами в Молдові

TikTok у понеділок оголосив про заходи для посилення боротьби з фейковими новинами перед парламентськими виборами в Молдові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

У TikTok повідомили, що сформували спеціальну команду фахівців з кібербезпеки та протидії дезінформації, серед яких – експерти, обізнані з молдовським контекстом.

Додаток також запустить "Центр виборів", у якому користувачі зможуть знайти перевірену інформацію про виборчий процес у Молдові.

Разом із виданням Stop Fals! у TikTok підготували і навчальні матеріали про медіаграмотність, щоб користувачі могли розпізнавати потенційно неправдиву інформацію.

"Ми також маркуємо акаунти державних ЗМІ, верифікуємо TikTok-акаунти для підтвердження їхньої автентичності та вимагаємо від авторів позначати реалістичний контент, створений за допомогою технологій штучного інтелекту", – додали в компанії.

Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що Москва готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори за допомогою підкупу виборців, дезінформації, кібератак, влаштування проплачених протестів тощо.

Поліція Молдови на цьому тлі повідомляла, що посилює боротьбу з дезінформацією в інтернеті, зокрема у TikTok.

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові, що пройдуть 28 вересня.