TikTok усилит противодействие фейкам перед выборами в Молдове

TikTok в понедельник объявил о мерах по усилению борьбы с фейковыми новостями перед парламентскими выборами в Молдове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В TikTok сообщили, что сформировали специальную команду специалистов по кибербезопасности и противодействию дезинформации, среди которых – эксперты, знакомые с молдовским контекстом.

Приложение также запустит "Центр выборов", в котором пользователи смогут найти проверенную информацию об избирательном процессе в Молдове.

Вместе с изданием Stop Fals! в TikTok подготовили и учебные материалы о медиаграмотности, чтобы пользователи могли распознавать потенциально ложную информацию.

"Мы также маркируем аккаунты государственных СМИ, верифицируем TikTok-аккаунты для подтверждения их подлинности и требуем от авторов обозначать реалистичный контент, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта", – добавили в компании.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что Москва готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы с помощью подкупа избирателей, дезинформации, кибератак, устройства проплаченных протестов и тому подобное.

Полиция Молдовы на этом фоне сообщала, что усиливает борьбу с дезинформацией в интернете, в частности в TikTok.

