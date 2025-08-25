Премьер Франции инициирует вотум доверия на фоне проблем с бюджетом

Французский премьер-министр Франсуа Байру в понедельник объявил, что через две недели вынесет на рассмотрение парламента вопрос о вотуме доверия своему правительству.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Свое обращение Байру посвятил прежде всего проблемам бюджета Франции, указав, что долговая нагрузка уже в этом году составит рекордные 66 миллиардов евро.

"Я попросил президента Республики созвать парламент на чрезвычайную сессию. Я возложу ответственность на правительство за заявление об общей политике", – заявил премьер-министр Франции.

Голосование состоится 8 сентября – перед началом парламентских дебатов по проекту бюджета на 2026 год.

Правительство Байру планирует сократить дефицит бюджета Франции с 5,8% ВВП в прошлом году до 4,6% в 2026 году. Для этого в проекте бюджета, представленном Байру, предусмотрены существенные сокращения расходов на более 43 млрд евро.

Особое возмущение вызвало предложение премьера Франции отменить два государственных праздника, чтобы сделать их рабочими днями – против этого выступают более 80% французов.