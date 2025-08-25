В Киеве предупредили Польшу о намерении "реагировать", если Сейм запретит красно-черную символику

В Киеве предупредили Польшу о потенциальной реакции, если Сейм страны запретит красно-черную символику.

Об этом сообщил дипломатический источник в комментарии "Европейской правде", реагируя на озвученные Навроцким инициативы.

Президент Польши Кароль Навроцкий в понедельник, 25 августа, анонсировал законодательную инициативу, которая в Уголовном кодексе Польши приравняет "бандеровский символ" к нацистским и коммунистическим символам.

"Мы анализируем правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше", – заявило дипломатический источник.

По его словам, Киев благодарен официальной Варшаве за все предыдущие решения в пользу наших сограждан и верит, что будет обеспечено соблюдение их прав не хуже, чем в других странах Европейского Союза.

"В то же время любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским и коммунистическим могут спровоцировать усиление негативных настроений в украинском обществе и потребуют реагирования украинской стороны", – подчеркнули там.

Отметим, еще 14 августа Навроцкий призвал Сейм запретить "бандеровский флаг" в Польше после инцидентов, произошедших во время концерта белорусского рэпера в Варшаве.

В понедельник, 25 августа, польский президент также решил наложить вето на закон, касающийся помощи украинским беженцам от войны, которые не имеют работы в Польше.

Польский вице-премьер Кшиштоф Гавковский раскритиковал такое решение Кароля Навроцкого и заявил, что оно означает конец интернета Starlink для Украины.