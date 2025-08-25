Зеленський та віцеканцлер Німеччини обговорили посилення української ППО

Президент Володимир Зеленський та німецький віцеканцлер Ларс Клінгбайль обговорили посилення протиповітряної оборони та військових можливостей України.

Про це український президент повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

У понеділок, 25 серпня, Зеленський та Клінгбайль обговорили посилення української протиповітряної оборони, фінансування українського виробництва дронів і можливості програми Priority Ukraine Requirements List (PURL) щодо закупівлі американської зброї для нашої держави.

"Триває робота щодо закупівлі двох додаткових систем Patriot, а також щодо постачання додаткових ЗРК IRIS-T німецького виробництва", – зазначив він.

Особливу увагу, за словами українського президента, вони приділили дипломатичним зусиллям заради миру, посиленню санкцій проти Росії та гарантіям безпеки.

"Триває відповідна дипломатична робота, зокрема на рівні радників із національної безпеки. Розраховуємо, що Німеччина буде серед лідерів у розробці та реалізації безпекових гарантій", – наголосив Зеленський.

Цього ж дня Клінгбайль заявив, що Німеччина зобов'язалась надавати Україні дев'ять мільярдів євро щорічно протягом найближчих років.

Нагадаємо, США і НАТО запустили новий механізм надання Україні американської зброї – PURL, який передбачає фінансування через внески інших членів Альянсу.

Нідерланди в межах PURL підготували пакет допомоги Україні на $500 млн, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot.

Швеція, Норвегія та Данія спільно виділять близько $500 млн.