Зеленский и вице-канцлер Германии обсудили усиление украинской ПВО

Президент Владимир Зеленский и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль обсудили усиление противовоздушной обороны и военных возможностей Украины.

Об этом украинский президент сообщил в соцсетях, пишет "Европейская правда".

В понедельник, 25 августа, Зеленский и Клингбайль обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, финансирование украинского производства дронов и возможности программы Priority Ukraine Requirements List (PURL) по закупке американского оружия для нашего государства.

"Продолжается работа по закупке двух дополнительных систем Patriot, а также по поставке дополнительных ЗРК IRIS-T немецкого производства", – отметил он.

Особое внимание, по словам украинского президента, они уделили дипломатическим усилиям ради мира, усилению санкций против России и гарантиям безопасности.

"Продолжается соответствующая дипломатическая работа, в частности на уровне советников по национальной безопасности. Рассчитываем, что Германия будет среди лидеров в разработке и реализации гарантий безопасности", – подчеркнул Зеленский.

В этот же день Клингбайль заявил, что Германия обязалась предоставлять Украине девять миллиардов евро ежегодно в течение ближайших лет.

Напомним, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия – PURL, который предусматривает финансирование за счет взносов других членов Альянса.

Нидерланды в рамках PURL подготовили пакет помощи Украине на $500 млн, в который вошли комплектующие и ракеты для системы противовоздушной обороны Patriot.

Швеция, Норвегия и Дания совместно выделят около $500 млн.