Трамп заявил, что неприязнь Путина к Зеленскому тормозит встречу

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает, что неприязнь главы Кремля Владимира Путина к президенту Владимиру Зеленскому задерживает встречу между двумя лидерами.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в понедельник, 25 августа, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что Путин "не любит" Зеленского.

"Он его не любит. У меня есть люди, которых я не люблю, я не люблю с ними встречаться", – сказал он.

Трампа спросили, разговаривал ли он с Путиным после прошлого понедельника, когда он позвонил ему после встречи с европейскими лидерами, чтобы предложить саммит с Зеленским.

"Каждый мой разговор с ним – это хороший разговор. А потом, к сожалению, бомба сбрасывается на Киев или куда-то еще, и тогда я очень злюсь", – сказал Трамп.

Однако Трамп выразил оптимизм относительно окончания войны. Он сказал, что также разговаривал с Путиным о других вопросах, в частности о контроле над ядерным оружием.

"Мы хотели бы денуклеаризировать. Это слишком большая сила, и мы также говорили об этом. Это часть проблемы, но мы должны закончить войну", – добавил Трамп.

По данным СМИ, Трамп намерен оставить России и Украине организацию встречи между их лидерами, и тем самым пока отстранится от переговоров о прекращении российского вторжения в Украину.

22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским только после подготовки "программы саммита" и пока таких планов нет.

Президент США ожидает, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".

А первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица считает, что США должны усилить давление на Россию в случае, если она в ближайшее время не согласится на саммит с Украиной.