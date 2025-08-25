Вучич повторив заклик до діалогу з протестувальниками

Президент Сербії Александар Вучич повторив свій заклик до діалогу з демонстрантами, які вже дев'ять місяців проводять антиурядові протести по всій країні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Euronews.

Вучич згадав про пропозицію демонстрантам сісти за стіл переговорів для відкритої дискусії, яку він висловив минулого тижня.

"Це не був мій перший заклик. Насправді це був мій п'ятий або шостий заклик до діалогу, до відкритої дискусії. Я навіть запропонував їм відкриті теледебати. Вони можуть вибрати місце, вони можуть вибрати студію", – сказав він.

Сербський президент додав, що, хоча його останнє пропозиція про публічні переговори була відхилена, вона залишається в силі.

"Моя пропозиція залишатиметься в силі, доки вони (демонстранти. – Ред.) її не приймуть, тому що одного дня їм доведеться з кимось поговорити", – розповів Вучич.

Протести по всій Сербії тривають уже кілька місяців і були спричинені загибеллю 16 людей у листопаді минулого року, коли обвалився навіс на відремонтованому залізничному вокзалі в Новому Саді. Протестувальники покладають провину за трагедію на корупцію та вимагають проведення дострокових виборів у сподіванні усунути від влади Вучича.

Вони також звинувачують уряд у застосуванні насильства проти політичних опонентів і придушенні свободи ЗМІ. Уряд відкидає всі ці звинувачення.

Демонстрації залишалися переважно мирними до початку цього місяця, коли під час сутичок було поранено десятки поліцейських і цивільних та затримано сотні людей.

Другий і останній п’ятирічний президентський термін Вучича закінчується у 2027 році, коли мають відбутися й парламентські вибори.

Представники студентів заявили, що готові до дебатів із Вучичем лише під час виборчої кампанії.

Читайте більше у статті: Революція без допомоги ЄС: чому вибухнули протести у Сербії і чи загрожує Вучичу падіння.