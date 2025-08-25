Вучич повторил призыв к диалогу с протестующими

Президент Сербии Александар Вучич повторил свой призыв к диалогу с демонстрантами, которые уже девять месяцев проводят антиправительственные протесты по всей стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Euronews.

Вучич напомнил о предложении демонстрантам сесть за стол переговоров для открытой дискуссии, которое он высказал на прошлой неделе.

"Это не был мой первый призыв. На самом деле это был мой пятый или шестой призыв к диалогу, к открытой дискуссии. Я даже предложил им открытые теледебаты. Они могут выбрать место, они могут выбрать студию", – сказал он.

Сербский президент добавил, что, хотя его последнее предложение о публичных переговорах было отклонено, оно остается в силе.

"Мое предложение будет оставаться в силе, пока они (демонстранты. – Ред.) его не примут, потому что однажды им придется с кем-то поговорить", – сказал Вучич.

Протесты по всей Сербии продолжаются уже несколько месяцев и были вызваны гибелью 16 человек в ноябре прошлого года, когда обрушился навес на отремонтированном железнодорожном вокзале в Новом Саде. Протестующие возлагают вину за трагедию на коррупцию и требуют проведения досрочных выборов в надежде отстранить от власти Вучича.

Они также обвиняют правительство в применении насилия против политических оппонентов и подавлении свободы СМИ. Правительство отвергает все эти обвинения.

Демонстрации оставались преимущественно мирными до начала этого месяца, когда в ходе столкновений были ранены десятки полицейских и гражданских лиц и задержаны сотни людей.

Второй и последний пятилетний президентский срок Вучича заканчивается в 2027 году, когда должны состояться и парламентские выборы.

Представители студентов заявили, что готовы к дебатам с Вучичем только во время избирательной кампании.

Читайте больше в статье: Революция без помощи ЕС: почему вспыхнули протесты в Сербии и грозит ли Вучичу падение.