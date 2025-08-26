Науседа назвал ошибкой союз соцдемов с "Зарей Немана", но признал отсутствие альтернатив

Президент Литвы Гитанас Науседа считает решение литовских социал-демократов подписать соглашение о формировании нового коалиционного правительства с партией "Заря Немана" ошибкой.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Как известно, 25 августа социал-демократы подписали соглашение о формировании нового коалиционного правительства с партией "Заря Немана" и фракцией "Союз литовских фермеров, зеленых и христианских семей".

Науседа подчеркнул, что считает такое решение ошибкой, однако признал – этой ошибки было трудно избежать при формировании новой коалиции.

"Я считал это ошибкой, которой можно было избежать в тот момент, когда было гораздо больше вариантов на выбор. Сейчас я все еще считаю это ошибкой, но ее трудно избежать, поскольку я практически не вижу альтернатив", – пояснил он.

По его словам, в течение последних нескольких месяцев произошли изменения, связанные с "личными отношениями, программными вопросами и определенным негативным эмоциональным зарядом, накопившимся за последние несколько месяцев".

"Последние несколько месяцев были особенно сложными, поскольку правительство не могло нормально функционировать, поскольку личные проблемы премьер-министра начали затмевать всю остальную работу", – сказал президент страны.

Оценивая возможные альтернативы коалиции, сформированной в понедельник, Науседа отметил, что в противном случае социал-демократы были бы вынуждены работать в правительстве меньшинства. Рассматривая возможность досрочных парламентских выборов, президент заверил, что парламент не поддержит такую инициативу.

"Сегодня мы находимся в ситуации, когда, если не эта коалиция, то, скорее всего, правительство меньшинства, что, на мой взгляд, было бы очень плохим выбором. Во-первых, это был бы нестабильный путь, и такое правительство, вероятно, распалось бы или оказалось под огромным давлением при рассмотрении государственного бюджета на следующий год", – пояснил он.

Он подчеркнул, что если Литва пойдет по этому пути – возникнет "политический хаос, который сделает невозможным принятие каких-либо решений в нормальном режиме".

"С другой стороны, было бы невозможно организовать досрочные парламентские выборы. Этого однозначно следует избегать. Учитывая, что геополитическая ситуация нисколько не облегчилась, а даже усложнилась. Государство стоит перед бесчисленными вызовами, которые необходимо решить", – добавил Науседа.

Отметим, в марте спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что коалиция с "Зарей Немана", которую возглавляет известный своими антиукраинскими и антисемитскими высказываниями Ремигиус Жемайтайтис, была ошибкой.

В то время скандальный Жемайтайтис подвергся критике за свои высказывания, в частности, за уничижительные комментарии в адрес Украины.

