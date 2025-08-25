У Литві підписали угоду про створення нової керівної коаліції

Литовські соціал-демократи підписали в понеділок, 25 серпня, угоду про формування нового коаліційного уряду з партією "Зоря Німану" та фракцією "Союз литовських фермерів, зелених і християнських сімей".

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Фракція фермерів і зелених замінила колишніх партнерів по коаліції, демократів "За Литву", які закликали виключити "Зорю Німану" з нового уряду.

У вівторок, 26 серпня, парламент проголосує за кандидатку на посаду прем'єр-міністра – Інгу Ругінене. Потім вона матиме 15 днів, щоб винести свою програму уряду на голосування в Сеймі.

Уряд офіційно розпочне роботу після затвердження парламентом нової програми.

Як відомо, у литовській столиці Вільнюсі на вівторок, 26 серпня, запланований багатотисячний протест проти формування нової керівної коаліції.

Нагадаємо, у Литві триває переформатування уряду після відставки попереднього премʼєра і лідера соціал-демократів Гінтаутаса Палуцкаса.

Повідомляли, що посада міністра юстиції в новому уряді, ймовірно, дістанеться одному з членів проросійської політсили.

Детальніше читайте у статті: Бомбити Київ, скасувати санкції: чому в уряді Литви готові до союзу з друзями Путіна.