В результате масштабного пожара в порту Гамбурга пострадали люди

Порт немецкого Гамбурга все еще пылает после того, как в понедельник, 25 августа, днем начался крупный пожар, пока известно о пяти пострадавших.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

По состоянию на вторник, 26 августа, уже более 15 часов после того, как в складском помещении в промышленном районе Гамбурга вспыхнул пожар, пожарные все еще работают над тушением огня.

Пять человек получили ранения. По сообщениям, один из раненых находится в критическом состоянии, а второй получил серьезные травмы. Из опасной зоны эвакуированы 25 человек.

По словам представителя полиции, следователи начнут свою работу позже 26 августа, но только после того, как пожарная служба очистит место происшествия.

Фото: Spiegel

В 2023 году пожарная служба в Гамбурге предупредила население о токсичном дыме после крупного пожара на нескольких складах в районе Ротенбургсорт.

А в 2024-м в порту Гамбурга на территории компании, занимающейся переработкой металлолома, вспыхнул огонь, с которым пожарные боролись более восьми часов.