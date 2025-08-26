Сікорський різко відповів на обурення лідера ультраправих щодо Starlink для України

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський різко відреагував на заяву лідера ультраправої партії "Конфедерація" Славоміра Менцена про те, що якщо Україні потрібен Starlink – вона повинна самостійно його фінансувати.

Про це міністр написав у своєму профілі в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Словесна суперечка між Сікорським та Менценом спалахнула після заяви віцепрем’єра Польщі Кшиштофа Гавковського про те, що президент Кароль Навроцький своїм ветуванням закону про допомогу українцям забезпечив "кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні".

Менцен заявив, що не бачить причин, чому Польща повинна оплачувати українцям Starlink.

"Якщо Україна хоче мати Starlink, нехай сама за нього платить... Гроші польських платників податків повинні йти на потреби поляків!" – написав ультраправий політик.

Сікорський відповів, що "зовнішня політика складніша за таблицю множення".

"Допомагаючи Україні, ми тримаємо армію Путіна подалі від наших кордонів, що відповідає інтересам, у тому числі фінансовим, польського платника податків", – написав глава польської дипломатії.

В окремій публікації він зазначив, що "путінські пропагандисти в захваті від рішень про обмеження допомоги Україні та українцям", та що він цього "не вітає".

Нагадаємо, 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький заветував нову редакцію закону про допомогу громадянам України.

Віцепрем’єр Польщі Гавковський заявив, що вето Навроцького позбавляє Україну Starlink.

Глава канцелярії президента Навроцького Збігнев Богуцький заперечив заяву Гавковського та запевнив, що Польща і надалі платитиме за Starlink для України – за умови, що парламент схвалить президентський законопроєкт замість заветованого.