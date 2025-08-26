Сикорский резко ответил на возмущение лидера ультраправых о Starlink для Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский резко отреагировал на заявление лидера ультраправой партии "Конфедерация" Славомира Менцена о том, что если Украине нужен Starlink – она должна самостоятельно его финансировать.

Об этом министр написал в своем профиле в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Словесный спор между Сикорским и Менценом вспыхнул после заявления вице-премьера Польши Кшиштофа Гавковского о том, что президент Кароль Навроцкий своим ветированием закона о помощи украинцам обеспечил "конец интернета Starlink, который Польша предоставляет Украине".

Менцен заявил, что не видит причин, почему Польша должна оплачивать украинцам Starlink.

"Если Украине хочется иметь Starlink, пусть она сама за него платит... Деньги польских налогоплательщиков должны идти на нужды поляков!" – написал ультраправый политик.

Сикорский ответил, что "внешняя политика сложнее таблицы умножения".

"Помогая Украине, мы держим армию Путина подальше от наших границ, что отвечает интересам, в том числе финансовым, польского налогоплательщика", – написал глава польской дипломатии.

В отдельной публикации он отметил, что "путинские пропагандисты в восторге от решений об ограничении помощи Украине и украинцам", и что он этого "не приветствует".

Напомним, 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий ветировал новую редакцию закона о помощи гражданам Украины.

Вице-премьер Польши Гавковский заявил, что вето Навроцкого лишает Украину Starlink.

Глава канцелярии президента Навроцкого Збигнев Богуцкий опроверг заявление Гавковского и заверил, что Польша и в дальнейшем будет платить за Starlink для Украины – при условии, что парламент одобрит президентский законопроект вместо ветированного.