СМИ: новый пакет санкций ЕС против РФ будет без серьезных ограничений на энергоносители

19-й пакет санкций ЕС против РФ не будет содержать новых серьезных ограничений на продажу энергоносителей, которые финансируют войну России против Украины.

Об этом стало известно изданию Politico от европейских дипломатов, сообщает "Европейская правда".

Взяв на себя обязательства постепенно отказаться от импорта нефти и газа, ЕС все больше осознает, что именно Вашингтон, а не Брюссель, имеет лучшие возможности для усиления давления, пишет издание.

По словам четырех европейских дипломатов, которые на условиях анонимности рассказали о закрытых переговорах, новый раунд санкций, как ожидается, не будет включать новых серьезных ограничений на продажу российских энергоносителей.

Пакет, 19-й по счету с момента начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года, должен быть обнародован в следующем месяце и будет направлен против судов "теневого флота" и компаний, которые помогают России обходить действующие правила

Однако самые болезненные последствия для Москвы наступят, если будут введены вторичные санкции против компаний или стран, которые ведут бизнес с Россией. Но реальное влияние этих санкций будет ощутимо именно со стороны США.

Отметим, агентство Reuters выяснило, что США предлагали РФ энергетические соглашения как стимул для мира в Украине.

А в Чехии считают, что параллельно с гарантиями безопасности Европа должна разрабатывать новые санкции против РФ.

Как сообщала "ЕП", главы МИД стран Евросоюза обсудят 19-й пакет санкций против России 29-30 августа в Копенгагене.