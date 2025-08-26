У здания президентского дворца и парламента Литвы проходит акция протеста "День позора" – активисты возмущены решением литовских социал-демократов подписать соглашение о формировании нового коалиционного правительства с партией "Заря Немана".

Во вторник, 26 августа, активисты собрались у здания президентского дворца и парламента, возмущенные решением литовских социал-демократов подписать соглашение о формировании нового коалиционного правительства с партией "Заря Немана" и фракцией "Союз литовских фермеров, зеленых и христианских семей".

"День позора наступит тогда, когда социал-демократы, еще раз нарушив слово, передадут управление страной в руки "Зари Немана", которую возглавляет клеветник и лжец, и присоединят к ним людей, которые подчиняются Томашевскому (Вальдемар Томашевский, лидер пророссийской партии "Избирательная акция поляков", входящей во фракцию "Союза литовских фермеров...". – Ред.)", – заявили организаторы акции протеста.

Участники акции начали собираться у здания президентского дворца в 11:00, оттуда участники пойдут на площадь Независимости, митинг продолжится у парламента.

Организаторы протеста намерены вручить президенту Гитанасу Науседе петицию, которую подписали более 77 тысяч человек.

"Мы просим вас, как президента Республики, выразить свое неодобрение формирующейся коалиции, не назначать на должности министров политиков "Зари Немана" и Союза христианских семей и/или тех, кто своей деятельностью и публичными заявлениями представляет угрозу государственности Литвы", – говорится в петиции.

Отметим, в этот день парламент проголосует за кандидата на должность премьер-министра – Ингу Ругинене. Затем у нее будет 15 дней, чтобы вынести свою программу правительства на голосование в Сейме.

Правительство официально начнет работу после утверждения парламентом новой программы.

Науседа считает решение литовских социал-демократов подписать соглашение о формировании нового коалиционного правительства с партией "Заря Немана" ошибкой.

