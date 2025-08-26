Сейм Литвы утвердил Ругинену в должности премьер-министра

Во вторник, 26 августа, литовский Сейм утвердил кандидатуру социал-демократки Инги Ругинене на должность премьер-министра.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Литовский Сейм утвердил кандидатуру Ругинене на должность премьер-министра после того, как накануне литовские социал-демократы подписать соглашение о формировании нового коалиционного правительства с партией "Заря Немана" и фракцией "Союз литовских фермеров, зеленых и христианских семей".

Как отмечается, по Конституции Литвы, премьер-министра назначает президент с согласия Сейма. Президент Гитанас Науседа уже выдвинул кандидатуру Ругинене на должность премьер-министра на предыдущей сессии, и теперь Сейм утвердил ее: 78 членов Сейма проголосовали "за", 35 – "против", 14 воздержались.

Формально Ругинене станет премьер-министром, когда президент издаст указ о премьер-министре и она примет присягу в Сейме.

Отметим, у Ругинене будет 15 дней, чтобы вынести свою программу правительства на голосование в Сейме. Правительство официально начнет работу после утверждения парламентом новой программы.

В этот же день у здания президентского дворца и парламента Литвы проходит акция протеста "День позора" – активисты возмущены решением литовских социал-демократов подписать соглашение о формировании нового коалиционного правительства с партией "Заря Немана".

Президент Литвы Гитанас Науседа считает решение литовских социал-демократов подписать соглашение о формировании нового коалиционного правительства с партией "Заря Немана" ошибкой.

