Президент Финляндии надеется, что терпение Трампа в отношении РФ иссякнет

Президент Финляндии Александр Стубб надеется, что терпение американского президента Дональда Трампа в отношении России иссякнет.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Yle, пишет "Европейская правда".

Стубб заявил, что надеется, что терпение президента США в отношении России иссякнет.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы достичь длительного мира. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Украина сохранила свое самоопределение и территориальную целостность, насколько это возможно", – подчеркнул финский президент.

По мнению Стубба, российского руководителя Владимира Путина можно заставить заключить мир только путем введения пошлин для стран, которые продолжают торговать с Россией или помогают российской военной промышленности.

"Единственные, кто может убедить Путина заключить мир, скорее всего, находятся на Востоке, а не на Западе", – добавил он.

Накануне Стубб заявил, что регулярно напоминает президенту США Дональду Трампу, что он единственный, кого слушает и боится глава Кремля.

Также Стубб, комментируя потенциальные гарантии безопасности для Украины, заявил, что "главным гарантом" является сама Украина.

Кроме того, президент Финляндии выразил убеждение, что в нынешних переговорах о завершении войны Россия умышленно выдвигает требования, которые невозможно принять.