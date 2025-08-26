У Люксембурзі закликають тиснути на РФ та підтримувати Україну після війни

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель наголосив на потребі тиснути на Росію, аби змусити її зупинити війну в Україні.

Про це він сказав під час пресконференції в Одесі 26 серпня, передає "Європейська правда".

Беттель заявив, що від Росії потрібні "конкретні дати та результати", а якщо цього немає – "потрібні наслідки".

"Ми не можемо просто казати: "Це погано, якщо ви не дотримаєтесь." Маємо вводити санкції – разом з американцями, з іншими країнами – щоб показати Росії, що альтернативи миру не існує. Бо доти, доки вони відчувають, що можуть затягнути ще на 2–3 тижні, війна не закінчиться", – наголосив він.

Глава МЗС Люксембургу зазначив, що зараз тривають розмови, коли і де мають відбутися мирні переговори.

"Але люди гинуть щодня. Це не питання "коли, де, з ким". Це питання – діяти зараз", – зазначив він.

Також Беттель наголосив на важливості підтримки України після закінчення війни.

"Після війни в України залишиться сусід – Росія. Ми не можемо змінити географію чи історію, але можемо впливати на майбутнє. І ми маємо бути готовими підтримати сильну Україну – не лише сьогодні, але й завтра", – підсумував він.

Нагадаємо, напередодні американський президент Дональд Трамп заявив, що вважає, що неприязнь очільника Кремля до президента Володимира Зеленського затримує зустріч між двома лідерами.

За даними ЗМІ, Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів щодо припинення російського вторгнення в Україну.

22 серпня міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Путін зустрінеться з Зеленським тільки після підготовки "програми саміту" і наразі таких планів немає.

26 серпня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив очільника Кремля у "тактиці затягування".